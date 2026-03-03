«Το τεστ των 3 δευτερολέπτων»: Με ποιον τρόπο οι γάτες κρίνουν αμέσως όποιον μπαίνει στο σπίτι
«Το τεστ των 3 δευτερολέπτων»: Με ποιον τρόπο οι γάτες κρίνουν αμέσως όποιον μπαίνει στο σπίτι

Τη στιγμή που κάποιος περνάει το κατώφλι της πόρτας μας, οι γάτες κάνουν στα γρήγορα μια διεξοδική αξιολόγηση.

«Το τεστ των 3 δευτερολέπτων»: Με ποιον τρόπο οι γάτες κρίνουν αμέσως όποιον μπαίνει στο σπίτι
Περιμένετε στο σπίτι να έρθει κάποιος φίλος σας. Έρχεται και του ανοίγετε την πόρτα. Η γάτα σας που βρίσκεται και αυτή εκεί τρέχει να κρυφτεί. Και μένετε να αναρωτιέστε γιατί σε άλλες περιπτώσεις κάθεται και αυτή να χαιρετήσει τον επισκέπτη. Μήπως είναι κάτι τυχαίο;

Οι αντιδράσεις των γατών μόνο τυχαίες δεν είναι. Στην πραγματικότητα, τη στιγμή που κάποιος περνά το κατώφλι της πόρτας μας, οι γάτες κάνουν στα γρήγορα μια διεξοδική αξιολόγηση. Γίνονται αμέσως οι πιο αυστηροί κριτές και πράττουν ανάλογα.

