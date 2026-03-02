Η συγκλονιστική αντίδραση ενός σκύλου όταν ακούει τις σειρήνες του πολέμου. Δείτε το βίντεο
Η συγκλονιστική αντίδραση ενός σκύλου όταν ακούει τις σειρήνες του πολέμου. Δείτε το βίντεο
Τα ζώα είναι η παράπλευρη απώλεια του πολέμου. Ένα συγκλονιστικό βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα καταγράφοντας την αντίδραση ενός σκύλου που ακούει τις σειρήνες.
Οι συνέπειες του πολέμου είναι καταστροφικές όχι μόνο για τους ανθρώπους, αλλά και για τα ζώα και την υπόλοιπη φύση. Στο βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες, ένας σκύλος είναι κρυμμένος στο πιο σκοτεινό σημείο ενός χώρου που φαίνεται να έχει δεχτεί επίθεση, καθώς βλέπουμε συντρίμμια. Μένει εκεί ακίνητος, ενώ ακούει τις σειρήνες να χτυπούν, ως προειδοποίηση για να πάει ο κόσμος στα καταφύγια, καθώς αναμένεται χτύπημα.
