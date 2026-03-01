Δείτε πόση ώρα πρέπει να περπατάει ο σκύλος μας για να επιστρέφει χαρούμενος στο σπίτι
Το περπάτημα είναι ίσως η πιο συνηθισμένη δραστηριότητα ώστε να βοηθήσουμε τον τετράποδο φίλο μας να εκτονώσει την ενέργειά του.
Οι σκύλοι, όπως και οι άνθρωποι, χρειάζονται σωματική και ψυχική διέγερση για να διατηρήσουν την υγεία τους και ισορροπημένο τον χαρακτήρα τους. Το περπάτημα είναι ίσως η πιο συνηθισμένη δραστηριότητα ώστε να βοηθήσουμε τον τετράποδο φίλο μας να εκτονώσει την ενέργειά του.
Η διάρκεια και ο τρόπος μιας βόλτας μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την ηρεμία του σκύλου στο σπίτι. Πόση ώρα λοιπόν χρειάζεται να περπατήσει ο φίλος μας ώστε να είναι ήρεμος και χαλαρός και ποιοι άλλοι παράγοντες καθορίζουν το πόσο καλή είναι η βόλτα μας;
Οι διαφορές στα επίπεδα ενέργειας
Κάθε σκύλος έχει διαφορετικές ανάγκες. Παράγοντες όπως η φυλή, η ηλικία, το μέγεθος και η προσωπικότητα του σκύλου παίζουν ρόλο στην ενέργεια που έχει κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Για παράδειγμα, ενεργητικές φυλές όπως τα Malinois, τα Border Collie και τα κυνηγόσκυλα απαιτούν περισσότερο χρόνο άσκησης και πιο δυναμικές δραστηριότητες για να εκτονώσουν την ενέργειά τους, σε σχέση με άλλες φυλές που είναι πιο ήπιες όπως τα Basset Hound ή τα Bulldog.
