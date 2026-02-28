Τι πρέπει να κάνουμε και τι όχι αν βρούμε ένα νεκρό ζώο στο δρόμο
Ένα από τα πιο στενάχωρα πράγματα που βλέπουμε στο δρόμο είναι κάποιο νεκρό ζώο. Τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε με βάση τον νόμο.
Ένα από τα πιο στενάχωρα πράγματα που βλέπουμε στο δρόμο είναι κάποιο νεκρό ζώο. Η θέα του και μόνο μας γεμίζει θλίψη και φέρνει δάκρυα στα μάτια μας.
Το πρόβλημα με τα αδέσποτα έχει πολλές αιτίες και πολύπλοκο τρόπο επίλυσης. Χρειάζεται μια μεγάλη προσπάθεια που θα ξεκινάει από την πολιτεία με τη διάθεση κονδυλίων και τη δημιουργία σωστών δομών που θα έχουν στόχο την φροντίδα, περίθαλψη και υιοθεσία των εκατομμυρίων ζώων που αργοπεθαίνουν στους δρόμους.
Έχουν αρχίσει να γίνονται κάποια βήματα και σημαντικές παρεμβάσεις, όμως έχει αρκετό δρόμο ακόμη η διαχείριση των αδέσποτων ζώων στη χώρα μας. Τόσο στις εθνικές οδούς, όσο και στους δρόμους μέσα σε πόλεις και χωριά, βλέπουμε συχνά σκύλους και γάτες που έχουν χάσει τη ζωή τους, πιθανότατα επειδή τα χτύπησε κάποιο αυτοκίνητο. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις που κάποιο αρρωστημένο μυαλό δηλητηριάζει τα ανυπεράσπιστα ζωάκια με φόλες.
Η πρώτη σκέψη που κάνουν αρκετοί άνθρωποι είναι να περισυλλέξουν το άτυχο ζωάκι, με την πιο συνηθισμένη κίνηση να είναι να το μαζέψουν από εκεί που βρίσκεται. Υπάρχει όμως σχετική νομοθεσία που ορίζει τι ισχύει με την περισυλλογή, ταφή και αποτέφρωση νεκρών ζώων. Σύμφωνα με αυτή, αρμόδιες για τη περισυλλογή, την αποτέφρωση ή την υγειονομική ταφή των νεκρών αδέσποτων ζώων είναι οι υπηρεσίες του δήμου που έχουν επιφορτιστεί με την καθαριότητα των δρόμων.
