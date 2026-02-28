Τι πρέπει να κάνουμε και τι όχι αν βρούμε ένα νεκρό ζώο στο δρόμο

Ένα από τα πιο στενάχωρα πράγματα που βλέπουμε στο δρόμο είναι κάποιο νεκρό ζώο. Τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε με βάση τον νόμο.