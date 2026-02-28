Αυτό συμβαίνει στον σκύλο μας όταν του φωνάζουμε- Τι νιώθει και γιατί δεν πρέπει ποτέ να το κάνουμε

Κάποιες φορές μπορεί να χάσουμε την ψυχραιμία και να αρχίσουμε να φωνάζουμε στον σκύλο μας. Δυστυχώς, έπειτα από μια κουραστική και απαιτητική ημέρα που γυρίζουμε σπίτι, αν δούμε ότι το αγαπημένο μας τετράποδο έχει κάνει ζημιά, ίσως δεν καταφέρουμε να συγκρατήσουμε τα νεύρα μας.



Φυσικά, κάτι τέτοιο δεν είναι αποδεκτό, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τους σκύλους αλλά και σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους. Είναι προτιμότερο να μην πούμε τίποτα εκείνη την ώρα και αργότερα να συζητήσουμε με ήρεμο τρόπο, παρά να υψώσουμε την φωνή μας και να προκαλέσουμε ένα σωρό αρνητικά συναισθήματα στο πλάσμα που έχουμε απέναντί μας.



Ειδικά οι σκύλοι, δεν είναι σε θέση να καταλάβουν τι τους λέμε. Δεν είναι άνθρωποι και δεν πρόκειται να καταλάβουν το “λάθος” τους για να το διορθώσουν στο μέλλον. Εμείς, καταλαβαίνουμε τις λέξεις που θα μας πει αυτός που μας φωνάζει, μπορούμε να απαντήσουμε, να ρωτήσουμε, να λύσουμε απορίες και να απολογηθούμε. Πιθανότατα να κατανοήσουμε τα συναισθήματα του άλλου ατόμου και να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτό που μας ζητάει.



Στους σκύλους, οι φωνές δεν είναι καθόλου αποτελεσματικές. Κάθε άλλο.





