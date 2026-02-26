Είναι πάντα χαρούμενος ένας σκύλος που κουνάει την ουρά του; Ποια είναι η απάντηση
Οι σκύλοι επικοινωνούν κυρίως με τη γλώσσα του σώματος και η ουρά αποτελεί σημαντικό εργαλείο για αυτούς.
Η εικόνα ενός σκύλου που κουνάει την ουρά του έχει συνδεθεί στο μυαλό μας με τη χαρά, τον ενθουσιασμό και τη φιλική διάθεση.
Ίσως επηρεασμένοι από τις διαφημίσεις και τις ταινίες, θεωρούμε το κούνημα της ουράς σχεδόν συνώνυμο της αγάπης και της θετικής πρόθεσης. Ωστόσο η κίνηση αυτή δεν σημαίνει πάντα ότι ο σκύλος είναι φιλικός.
Το κούνημα της ουράς είναι ένας τρόπος επικοινωνίας και το μήνυμά του εξαρτάται από τη γενικότερη στάση σώματος και την ψυχολογική κατάσταση του σκύλου αλλά και από το πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε.
