Σε ποια ηλικία σταματάει να μεγαλώνει σε μέγεθος ένα γατάκι
Ποια είναι τα στάδια ανάπτυξης μιας γάτας και πώς θα καταλάβουμε ότι αναπτύσσεται σωστά;
Τα γατάκια είναι πραγματικά αξιολάτρευτα. Το μικρό τους μέγεθος, τα μεγάλα τους στρογγυλά μάτια και η παιχνιδιάρικη διάθεσή τους μας κάνουν να ευχόμαστε να μείνουν έτσι για πάντα.
Όμως, όπως όλα τα πλάσματα πάνω στη γη, έτσι και οι γάτες μεγαλώνουν σε μέγεθος. Όχι για πάντα, αλλά μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να γνωρίζουμε τα στάδια ανάπτυξης των γατών, διότι κάθε φάση είναι μοναδική και οι ανάγκες τους είναι διαφορετικές. Από το πόσες φορές μέσα στον χρόνο πρέπει να πηγαίνουν στον κτηνίατρο και τι εμβόλια πρέπει να κάνουν, μέχρι τι τροφή πρέπει να τρώνε και τον χαρακτήρα τους, όλα αλλάζουν.
