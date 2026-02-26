Εκπληκτικό ρεκόρ: Χελώνα που γεννήθηκε στην Κυπαρισσία επιστρέφει επί 32 χρόνια στο ίδιο σημείο για να γεννήσει
Μια εντυπωσιακή ιστορία έρχεται στο φως με πρωταγωνίστρια μια χελώνα Caretta caretta και διαδραματίζεται στον κόλπο της Κυπαρισσίας.
Όπως μας ενημερώνει ο ΑΡΧΕΛΩΝ - Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, τον Ιούλιο του 1993, οι ερευνητές εντόπισαν στην παραλία Καλό Νερό της Κυπαρισσίας, μια νεαρή Caretta caretta. Τη μάρκαραν τότε και σύμφωνα με τις καταγραφές τους, η συγκεκριμένη χελώνα έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια αναπαραγωγικής ζωής στον Κυπαρισσιακό Κόλπο. Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει όλα αυτά τα χρόνια 18 επιβεβαιωμένες φωλιές
