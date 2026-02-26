Για ποιους λόγους μπορεί ένας σκύλος να μην μας κοιτάζει στα μάτια- Μαθαίνοντας για αυτή τη συμπεριφορά
Για ποιους λόγους μπορεί ένας σκύλος να μην μας κοιτάζει στα μάτια- Μαθαίνοντας για αυτή τη συμπεριφορά
Έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί ένας σκύλος- είτε ο δικός σας είτε κάποιος άλλος- αποφεύγει να σας κοιτάζει στα μάτια;
Στην πραγματικότητα το να μη σας κοιτάζει στα μάτια ο σκύλος συχνά έχει να κάνει με βαθύτερα συναισθήματα, όπως δυσφορία, φόβο, υποταγή ή ακόμη- σε κάποιες περιπτώσεις- και ένδειξη αγάπης και ηρεμίας. Ένας σκύλος αποφεύγει την οπτική επαφή κυρίως λόγω των ενστίκτων του. Οι σκύλοι βασικά αντιλαμβάνονται το άμεσο και παρατεταμένο βλέμμα ως ένδειξη επικείμενης σύγκρουσης ή ως απειλητική και επιθετική συμπεριφορά. Ωστόσο, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, μπορεί να αποφεύγουν την οπτική επαφή όταν δείχνουν υποταγή, όταν νιώθουν φόβο κλπ. Σε κάποιες περιπτώσεις η αιτία μπορεί να είναι και η ελλιπής κοινωνικοποίησή τους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα