Η πανέμορφη μικρούλα Σάνυ βρέθηκε μόνη σε μια παραλία- Διασώθηκε και ψάχνει ένα σπίτι
Φιλική, τσαχπίνα και πολύ κοινωνική, η κουταβίνα Σάνυ κλέβει στην κυριολεξία καρδιές.
Η 3 μηνών Σάνυ βρέθηκε σε μια παραλία παρατημένη. Εκεί, απροστάτευτη, ήταν αδύνατον να επιβιώσει καθώς την κυνηγούσαν μεγαλύτερα σκυλιά. Μέσα όμως στην ατυχία της στάθηκε τυχερή καθώς διασώθηκε από ανθρώπους που όταν την εντόπισαν, ήταν αδύνατον να την αφήσουν εκεί.
