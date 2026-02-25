ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αχαρνών και Κηφισίας - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

6 «αθώα» λάθη που οδηγούν τον σκύλο μας στην παχυσαρκία
TOPETMOU

6 «αθώα» λάθη που οδηγούν τον σκύλο μας στην παχυσαρκία

Πολλές φορές ο σκύλος οδηγείται στην παχυσαρκία εξαιτίας της δικής μας συμπεριφοράς. Ποια λάθη κάνουμε και παίρνει παραπάνω κιλά;

6 «αθώα» λάθη που οδηγούν τον σκύλο μας στην παχυσαρκία
Μέσα στις υποχρεώσεις που έχει ένας κηδεμόνας είναι να φροντίζει την υγεία του τετράποδου πιστού του φίλου. Σε αρκετές περιπτώσεις όμως κάνουμε κάποια πράγματα -άθελά μας- και οδηγούμε τον σκύλο στην παχυσαρκία.

Πολλοί άνθρωποι συνδέουν το φαγητό με τα συναισθήματα, όπως την αγάπη, όχι μόνο όταν αφορά τη δική τους διατροφή, αλλά και του σκύλου τους. Έτσι, πολλές φορές χάνεται το μέτρο και το ζώο μας επιβαρύνεται με επιπλέον κιλά, τα οποία προκαλούν περαιτέρω προβλήματα υγείας.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network