Πώς να προστατέψετε το κατοικίδιό σας από ψύλλους, τσιμπούρια & άλλα παράσιτα- Τα καλύτερα αντιπαρασιτικά

Η φροντίδα του κατοικιδίου μας δεν σταματάει στη σωστή διατροφή, τις μεγάλες βόλτες και τις επισκέψεις στον κτηνίατρο.

Ειδικά τους πιο ζεστούς μήνες, τα εξωπαράσιτα, όπως είναι οι ψύλλοι, τα τσιμπούρια και οι σκνίπες, συναντώνται ακόμα πιο συχνά, και δυστυχώς μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα υγείας, αλλά και να μεταδώσουν σοβαρές ασθένειες, όπως είναι το Καλαζάρ και η Διροφιλαρίωση. Μπορεί, επίσης, να προκαλέσουν δερματικά προβλήματα, όπως αλλεργική δερματίτιδα από ψύλλους.

Επομένως, τα αντιπαρασιτικά προϊόντα είναι μονόδρομος, καθώς η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από τη θεραπεία.

