Θηλυκό ελάφι βρέθηκε τραυματισμένο στην Πάρνηθα – Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Άλλο ένα τραυματισμένο ζώο κλήθηκε να περισυλλέξει και να φροντίσει η ΑΝΙΜΑ. Τι μπορούμε να κάνουμε για να το βοηθήσουμε.

Τα ξημερώματα της Κυριακής η αστυνομία ενημέρωσε την ΑΝΙΜΑ για ένα τραυματισμένο ελάφι που βρέθηκε στο χώρο του πάρκινγκ του τελεφερίκ της Πάρνηθας. Μέχρι να φτάσει η ΑΝΙΜΑ, η Αστυνομία σε συνεργασία με τον ΟΦΥΠΕΚΑ και το Δασαρχείο απέκλεισαν το χώρο έτσι ώστε να μείνει το ζώο προστατευμένο και να μπορέσει να γίνει σωστά και με ασφάλεια η διαδικασία περισυλλογής του.

