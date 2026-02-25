Θηλυκό ελάφι βρέθηκε τραυματισμένο στην Πάρνηθα – Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε
Θηλυκό ελάφι βρέθηκε τραυματισμένο στην Πάρνηθα – Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε
Άλλο ένα τραυματισμένο ζώο κλήθηκε να περισυλλέξει και να φροντίσει η ΑΝΙΜΑ. Τι μπορούμε να κάνουμε για να το βοηθήσουμε.
Τα ξημερώματα της Κυριακής η αστυνομία ενημέρωσε την ΑΝΙΜΑ για ένα τραυματισμένο ελάφι που βρέθηκε στο χώρο του πάρκινγκ του τελεφερίκ της Πάρνηθας. Μέχρι να φτάσει η ΑΝΙΜΑ, η Αστυνομία σε συνεργασία με τον ΟΦΥΠΕΚΑ και το Δασαρχείο απέκλεισαν το χώρο έτσι ώστε να μείνει το ζώο προστατευμένο και να μπορέσει να γίνει σωστά και με ασφάλεια η διαδικασία περισυλλογής του.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα