Θηλυκό ελάφι βρέθηκε τραυματισμένο στην Πάρνηθα – Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Άλλο ένα τραυματισμένο ζώο κλήθηκε να περισυλλέξει και να φροντίσει η ΑΝΙΜΑ. Τι μπορούμε να κάνουμε για να το βοηθήσουμε.