Δείτε τις φυλές σκύλων που είναι πιο κοντά γενετικά με τους λύκους- Κάποιες θα σας εκπλήξουν

Αν και όλοι οι σκύλοι κατάγονται από τους λύκους, ορισμένες φυλές παραμένουν πιο κοντά γενετικά τους.

Και ποιος δεν φέρνει στο μυαλό του τον λύκο την ώρα που ο σκύλος του ουρλιάζει όταν ακούει σειρήνες; Είναι απολύτως λογικό καθώς οι σκύλοι είναι συγγενείς με τους λύκους και μοιράζονται σχεδόν το 99% του DNA τους.

Παρόλο που οι σκύλοι εξημερώθηκαν για πρώτη φορά πριν από περισσότερα από 20.000 χρόνια, υπάρχουν ακόμη και σήμερα σύγχρονες φυλές που παραμένουν γενετικά πιο κοντά στους λύκους από άλλες.

Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε μερικές από τις φυλές αυτές- που είναι πιο στενά συνδεδεμένες γενετικά με τους προγόνους τους. Κάποιες είναι αναμενόμενες, ενώ άλλες ίσως σας εκπλήξουν.

