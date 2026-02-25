Παριστάνει η γάτα σας ότι κοιμάται για να σας ξεγελάσει; Μάθετε για το περίεργο αυτό είδος ύπνου

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κάθεστε στον καναπέ, απολαμβάνοντας το φαγητό σας. Δίπλα βρίσκεται κουλουριασμένη η γάτα σας, δείχνοντας να κοιμάται γαλήνια. Ή μήπως όχι;

Αρκεί μονάχα μια στιγμή που θα σας στραφεί αλλού η προσοχή σας, για να πεταχτεί ξαφνικά από το πουθενά μια χνουδωτή πατούσα και να αρπάξει λίγο από το περιεχόμενο του πιάτου σας.

Αν σας έχει τύχει κάτι τέτοιο, πιθανότατα να σας έχει περάσει από το μυαλό η υποψία ότι το κατοικίδιό σας μπορεί να… παριστάνει ότι κοιμάται για να σας ξεγελάσει και ότι ακόμα και ένας υπνάκος του μπορεί να κρύβει μια μικρή δόση στρατηγικής. Ας εξετάσουμε παρακάτω κατά πόσο μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο.

