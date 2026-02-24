Πώς να αντιδράσετε αν συναντήσετε έναν σκύλο με φίμωτρο
Πώς να αντιδράσετε αν συναντήσετε έναν σκύλο με φίμωτρο
Πολλοί άνθρωποι συνδέουν το φίμωτρο με επιθετικότητα, όμως η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη.
Η συνάντηση με έναν ξένο σκύλο που φοράει φίμωτρο σε δημόσιο χώρο μπορεί να προκαλέσει αμηχανία. Πολλοί άνθρωποι συνδέουν το φίμωτρο με επιθετικότητα, όμως η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη.
Ένας σκύλος μπορεί να φορά φίμωτρο και για λόγους εκπαίδευσης ή πρόληψης υγείας. Το σωστό είναι να γνωρίζουμε πώς να συμπεριφερθούμε σωστά, με ψυχραιμία και ασφάλεια τόσο για εμάς, όσο και για το ζώο.
Είναι κάθε σκύλος με φίμωτρο επιθετικός;
Το φίμωτρο δεν είναι από μόνο του ένδειξη ότι ένας σκύλος είναι επιθετικός. Πολλοί κηδεμόνες το χρησιμοποιούν προληπτικά σε επισκέψεις στον κτηνίατρο, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, ακόμα και στις βόλτες, όταν ο σκύλος έχει την τάση να μαζεύει επικίνδυνα αντικείμενα από το έδαφος.
Στην πραγματικότητα, υπάρχουν κηδεμόνες που βάζοντας φίμωτρο στον σκύλο τους δείχνουν μεγάλη υπευθυνότητα, καθώς προσπαθούν να προστατεύσουν τόσο το ίδιο τους το ζώο, όσο και τους ανθρώπους και τους άλλους σκύλους γύρω τους.
Μην πλησιάζετε για να χαϊδέψετε τον σκύλο
Ένας ξένος σκύλος, είτε φοράει φίμωτρο, είτε όχι, δεν είναι ποτέ καλή ιδέα να προσεγγίζεται χωρίς άδεια. Το φίμωτρο δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι μπορείτε να τον χαϊδέψετε με ασφάλεια. Αντιθέτως, ο σκύλος μπορεί να νιώθει ήδη στρες και μια ξαφνική προσέγγιση από έναν άγνωστο μπορεί να τον τρομάξει. Επομένως κρατήστε απόσταση και αφήστε τον σκύλο και τον συνοδό του να περάσουν χωρίς να τους “ενοχλήσετε”.
