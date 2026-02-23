ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων, καθυστερήσεις λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ρεύμα προς Κόρινθο

Στη σύντομη ζωή του σκύλου και της γάτας, θα χρειαστεί να πάρουμε δεύτερη γνώμη από κτηνίατρο. Δείτε σε ποιες περιπτώσεις.

Δεύτερη γνώμη από κτηνίατρο: Πότε είναι απαραίτητη και πότε όχι
Τα κατοικίδια έρχονται στη ζωή μας για να την κάνουν πιο όμορφη, με περισσότερο γέλιο, αγάπη και αξέχαστες στιγμές. Το μόνο που ζητούν είναι να τους προσφέρουμε ασφάλεια και φροντίδα. Σε αυτό περιλαμβάνεται και η στιγμή που θα χρειαστεί να ζητήσουμε δεύτερη γνώμη από έναν κτηνίατρο.

Η υγεία του σκύλου και της γάτας μας είναι βασική προϋπόθεση για να έχουν μια καλή ζωή, που θα την απολαμβάνουν στο έπακρο, κάνοντας τις αγαπημένες τους δραστηριότητες και ξεδιπλώνοντας τις προσωπικότητές τους. Μιας και δεν μπορούν να μιλήσουν, πρέπει εμείς να μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε πότε δεν πάει κάτι καλά, αποκρυπτογραφώντας τη γλώσσα του σώματός τους. Παράλληλα, θα πρέπει να είμαστε συνεπείς με τις εξετάσεις και τα εμβόλιά τους και κάθε προληπτική θεραπεία, όπως την αποπαρασίτωση.

