Έχετε έναν “παραπονιάρη” σκύλο; Τι σημαίνει αυτή η συμπεριφορά
Η αλήθεια είναι ότι η συνεχής "γκρίνια" ενός σκύλου δεν είναι τυχαία και σχεδόν πάντα κρύβει ένα μήνυμα που προσπαθεί να μας μεταφέρει.
Αν ζείτε με έναν σκύλο που γκρινιάζει, κλαψουρίζει, αναστενάζει ή βγάζει ήχους σχεδόν όλη την ώρα, σίγουρα θα έχετε αναρωτηθεί τι μπορεί να συμβαίνει. Είναι δυσαρεστημένος, πονάει ή απλώς του αρέσει να παραπονιέται;
Οι σκύλοι δεν μπορούν να μιλήσουν με λέξεις, όμως επικοινωνούν διαρκώς μέσω της φωνής, της στάσης του σώματος και της συμπεριφοράς τους. Όταν ένας σκύλος παραπονιέται συχνά, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τι προσπαθεί να μας πει και πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε.
