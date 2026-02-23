ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων, καθυστερήσεις λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ρεύμα προς Κόρινθο

Πώς να φροντίσετε ένα νεογέννητο ορφανό γατάκι
TOPETMOU

Πώς να φροντίσετε ένα νεογέννητο ορφανό γατάκι

Ένα μωρό γατάκι μόνο του, να νιαουρίζει αναζητώντας τη μητέρα του, είναι μια εικόνα που δύσκολα αφήνει κάποιον φιλόζωο αδιάφορο.

Πώς να φροντίσετε ένα νεογέννητο ορφανό γατάκι
Η πρώτη σας αντίδραση είναι να το σηκώσετε στην αγκαλιά σας, να το χαϊδέψετε για να το παρηγορήσετε και να το φέρετε στο σπίτι, πιστεύοντας ότι έτσι θα το σώσετε. Πριν όμως κινηθείτε παρορμητικά, χρειάζεται ψυχραιμία και σωστή αξιολόγηση της κατάστασης. 

Την άνοιξη και το καλοκαίρι, περίοδο που διεθνώς αποκαλείται «kitten season», οι γάτες γεννούν συχνότερα και είναι σύνηθες να βλέπουμε γατάκια μόνα τους, ακόμη και στον δρόμο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν απαραίτητα εγκαταλειφθεί. Οδηγίες της American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), οργανισμού προστασίας ζώων, επισημαίνουν ότι η βιαστική απομάκρυνση μπορεί να στερήσει από τα μικρά τη μητέρα τους, η οποία συχνά βρίσκεται κοντά.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network