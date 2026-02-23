Πώς να φροντίσετε ένα νεογέννητο ορφανό γατάκι
Ένα μωρό γατάκι μόνο του, να νιαουρίζει αναζητώντας τη μητέρα του, είναι μια εικόνα που δύσκολα αφήνει κάποιον φιλόζωο αδιάφορο.
Η πρώτη σας αντίδραση είναι να το σηκώσετε στην αγκαλιά σας, να το χαϊδέψετε για να το παρηγορήσετε και να το φέρετε στο σπίτι, πιστεύοντας ότι έτσι θα το σώσετε. Πριν όμως κινηθείτε παρορμητικά, χρειάζεται ψυχραιμία και σωστή αξιολόγηση της κατάστασης.
Την άνοιξη και το καλοκαίρι, περίοδο που διεθνώς αποκαλείται «kitten season», οι γάτες γεννούν συχνότερα και είναι σύνηθες να βλέπουμε γατάκια μόνα τους, ακόμη και στον δρόμο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν απαραίτητα εγκαταλειφθεί. Οδηγίες της American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), οργανισμού προστασίας ζώων, επισημαίνουν ότι η βιαστική απομάκρυνση μπορεί να στερήσει από τα μικρά τη μητέρα τους, η οποία συχνά βρίσκεται κοντά.
