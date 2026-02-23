4 παιχνίδια που μπορείτε να παίξετε με έναν ηλικιωμένο σκύλο
4 παιχνίδια που μπορείτε να παίξετε με έναν ηλικιωμένο σκύλο
Σε όλους τους σκύλους αρέσει να παίζουν. Τι γίνεται όμως με τους μεγάλους σε ηλικία που συχνά θέλουν να κάνουν διάφορα αλλά δεν μπορούν;
Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι το παιχνίδι και η εκπαίδευση ενός ηλικιωμένου σκύλου είναι δύο εξαιρετικοί τρόποι να κρατηθεί ο σκύλος χαρούμενος και υγιής στα γεράματά του. Και μπορεί το σώμα του να μην ανταποκρίνεται, όπως όταν ήταν μικρότερος, όμως υπάρχει τρόπος να παραμείνει χαρούμενος και να ''γυμναστεί'' σωματικά και ψυχικά, κάτι που είναι πολύ σημαντικό και απαραίτητο για εκείνον. Το βασικό σε αυτή την ηλικία είναι να μην αφεθεί και να μη σταματήσει να κάνει πράγματα.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα