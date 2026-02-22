Γιατί οι γάτες γλείφουν η μία την άλλη;
TOPETMOU

Γιατί οι γάτες γλείφουν η μία την άλλη;

Η αλληλοπεριποίηση των γατών δεν είναι μόνο ένδειξη αγάπης αλλά έχει και βιολογική σημασία.

Γιατί οι γάτες γλείφουν η μία την άλλη;
Μια από τις πιο γλυκές και όμορφες εικόνες που μπορούμε να δούμε είναι δύο γατούλες να κουρνιάζουν δίπλα δίπλα και να γλείφουν η μία την άλλη – κάνοντας το λεγόμενο allogrooming στα αγγλικά ή αλληλοπεριποίηση στα ελληνικά.

Μπορεί εμείς να πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένδειξη αγάπης, όμως στην πραγματικότητα έχει μια βιολογική σημασία. Προτού δούμε τους λόγους που οι γάτες περιποιούνται η μία την άλλη με αυτόν τον τρόπο, ας δούμε τι ακριβώς είναι η αλληλοπεριποίηση στις γάτες.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network