Το σημαντικό που δεν πρέπει να κάνουμε όταν συναντήσουμε λύκους – Οδηγίες από το Δήμο Αχαρνών ενόψει Καθαρής Δευτέρας
Το σημαντικό που δεν πρέπει να κάνουμε όταν συναντήσουμε λύκους – Οδηγίες από το Δήμο Αχαρνών ενόψει Καθαρής Δευτέρας
Ο Δήμος Αχαρνών με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό στην Πάρνηθα, εξέδωσε οδηγίες προς τους πολίτες.
Αρκετές φορές και δήμοι και περιβαλλοντολογικές οργανώσεις έχουν τοποθετηθεί και έχουν δώσει οδηγίες για το πώς πρέπει να φερόμαστε σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως δεν θα πρέπει ποτέ να αφήνουμε τον σκύλο μας χωρίς λουρί, κάτι που έτσι κι αλλιώς απαγορεύεται από το νόμο.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα