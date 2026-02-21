Πιο νωρίς εμφανίστηκαν φέτος οι κάμπιες των δέντρων – Γιατί είναι επικίνδυνες για τον σκύλο μας και η εκπαίδευση που θα τον σώσει
Πιο νωρίς εμφανίστηκαν φέτος οι κάμπιες των δέντρων – Γιατί είναι επικίνδυνες για τον σκύλο μας και η εκπαίδευση που θα τον σώσει

Οι κάμπιες εμφανίστηκαν νωρίτερα φέτος και αποτελούν μεγάλο κίνδυνο τα κατοικίδια. Πώς μπορούμε να τα προστατεύσουμε;

Πιο νωρίς εμφανίστηκαν φέτος οι κάμπιες των δέντρων – Γιατί είναι επικίνδυνες για τον σκύλο μας και η εκπαίδευση που θα τον σώσει
Η κλιματική αλλαγή φαίνεται πως επηρέασε και τις κάμπιες, μιας και έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους σε πολλές γειτονιές.

Η επιστημονική της ονομασία είναι πιτυοκάμπη ή Thaumetopoea pityocampa, ενώ είναι ευρέως γνωστή ως κάμπια των πεύκων. Είναι αυτές που βλέπουμε στο δρόμο και στα δέντρα να δημιουργούν μεγάλες σειρές σε ευθείες γραμμές. Δεν χρειάζεται να μένουμε σε κάποιο χωριό ή κάποια επαρχιακή πόλη για να τις συναντήσουμε, αφού υπάρχουν άφθονες και στα αστικά κέντρα.

Best of Network