Γιατί αναστενάζει ο σκύλος μας; Τι μας δείχνει αυτή η συμπεριφορά
Πόσα κοινά με τη δική μας συμπεριφορά υπάρχουν όταν ο σκύλος μας αναστενάζει; Τι πρέπει να γνωρίζουμε για αυτή τη συνήθεια.
Όταν γυρνάμε στο σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα, περιμένουμε να τελειώσουμε τις δουλειές και τις υποχρεώσεις, μέχρι να καθίσουμε επιτέλους στον καναπέ. Δίπλα μας έχει ήδη πάρει θέση o τετράποδος φίλος μας. Μόλις κάτσουμε, μαζί με εμάς, αναστενάζει, σαν δείγμα πως τώρα είμαστε μαζί.
Για ποιο λόγο όμως μπορεί να έχει αυτή τη συμπεριφορά ο σκύλος; Τα περισσότερα πράγματα που κάνει και οι αντιδράσεις που έχει έχουν την εξήγησή τους, ανεξάρτητα από το αν τα αντιλαμβανόμαστε ή μπαίνουμε στη διαδικασία να τα ερμηνεύσουμε. Όταν λοιπόν αναστενάζει ο σκύλος μας, είναι κάτι που μοιάζει με την ανθρώπινη συμπεριφορά ή υπάρχουν και άλλες εξηγήσεις;
