Σπιτάκια για τα αδέσποτα ετοίμασε ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού
TOPETMOU

Σπιτάκια για τα αδέσποτα ετοίμασε ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού

Μια εξαιρετική πρωτοβουλία για τα αδέσποτα ζώα της περιοχής έλαβαν οι αρμόδιοι στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού

Σπιτάκια για τα αδέσποτα ετοίμασε ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού
Από χτες, ξεκίνησαν να τοποθετούν σε διάφορα σημεία της περιοχής, σπιτάκια σίτισης, με σκοπό να βρίσκουν εκεί τροφή οι σκύλοι και οι γάτες που δεν έχουν βρει ακόμη το παντοτινό τους σπίτι. 

Συνολικά θα τοποθετηθούν 17 σπιτάκια σε σημεία που επέλεξαν οι ιθύνοντες του δήμου, σε συνεργασία με τους φιλόζωους εθελοντές που ταΐζουν αδέσποτες γάτες.

Best of Network