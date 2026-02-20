Σπιτάκια για τα αδέσποτα ετοίμασε ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού

Από χτες, ξεκίνησαν να τοποθετούν σε διάφορα σημεία της περιοχής, σπιτάκια σίτισης, με σκοπό να βρίσκουν εκεί τροφή οι σκύλοι και οι γάτες που δεν έχουν βρει ακόμη το παντοτινό τους σπίτι.

Συνολικά θα τοποθετηθούν 17 σπιτάκια σε σημεία που επέλεξαν οι ιθύνοντες του δήμου, σε συνεργασία με τους φιλόζωους εθελοντές που ταΐζουν αδέσποτες γάτες.



