Είναι το γλείψιμο του σκύλου φιλί; Τι θέλει πραγματικά να μας πει
Δεν υπάρχει κηδεμόνας που θα παραπονεθεί για το γλείψιμο του σκύλου του. Είναι από τις πιο χαρούμενες στιγμές της μέρας.
Έχουμε όμως δίκιο όταν παρομοιάζουμε το γλείψιμο με το αντίστοιχο ανθρώπινο φιλί; Η απάντηση ίσως να είναι πιο περίπλοκη από όσο νομίζουμε, παρόλο που εκ πρώτης όψεως οι δύο συμπεριφορές έχουν πολλά κοινά.
Οι περισσότεροι που ζούμε με έναν σκύλο δεν χρησιμοποιούμε ξυπνητήρι, αφού έχουμε τον τριχωτό μας φίλο να μας ξυπνάει καθημερινά, γλείφοντας κάθε σπιθαμή του προσώπου μας. Τι πιο ωραίος τρόπος να ξεκινήσει η μέρα μας; Είναι όμως και άλλες περιπτώσεις στις οποίες ο σκύλος μας γλείφει και εκεί υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες.
