Κορμοράνος πήγε μόνος του στο νοσοκομείο για να ζητήσει βοήθεια - Χτύπησε με το ράμφος την πόρτα για να του ανοίξουν
Απίστευτο και όμως αληθινό. Έναν ασυνήθιστος επισκέπτης βρέθηκε στο κατώφλι ενός νοσοκομείου στη Γερμανία, ζητώντας βοήθεια.
Ο λόγος για έναν κορμοράνο, ο οποίος βρέθηκε στο τμήμα Επειγόντων της Clinic Links des Weser στη Βρέμη, ο οποίος χτυπούσε επίμονα με το ράμφος του την πόρτα.
To τραυματισμένο θαλασσοπούλι είχε καρφωμένο στο ράμφος του ένα τριπλό αγκίστρι ψαρέματος. Ένας τέτοιος τραυματισμός είναι αρκετά επικίνδυνος για τα πτηνά και προκαλεί έντονο πόνο, μολύνσεις, ακόμη και θάνατο, αφού δυσκολεύεται να φάει και μπορεί να περάσουν μέρες μέχρι να γίνει καλά.
