Αυτά θέλει να πει ο σκύλος μας όταν μας κοιτάζει έντονα στα μάτια
Αυτά θέλει να πει ο σκύλος μας όταν μας κοιτάζει έντονα στα μάτια

Το βλέμμα του σκύλου δεν είναι ποτέ τυχαίο. Είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία επικοινωνίας που διαθέτει.

Αυτά θέλει να πει ο σκύλος μας όταν μας κοιτάζει έντονα στα μάτια
Κάθεστε στον καναπέ, πίνετε τον καφέ σας ή βλέπετε τηλεόραση και ξαφνικά νιώθετε ένα επίμονο βλέμμα. Γυρίζετε το κεφάλι σας και βλέπετε τον σκύλο σας να σας κοιτάζει βαθιά στα μάτια, ακίνητος και απόλυτα συγκεντρωμένος.

Δεν γαβγίζει, δεν κουνιέται απλώς στέκεται σαν να περιμένει κάτι από εσάς. Το βλέμμα του σκύλου δεν είναι ποτέ τυχαίο. Είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία επικοινωνίας που διαθέτει και συχνά κρύβει περισσότερα νοήματα από όσα φανταζόμαστε.

