Κάθε πότε πρέπει να κόβουμε τα νύχια της γάτας μας
Κάθε πότε πρέπει να κόβουμε τα νύχια της γάτας μας
Τα νύχια της γάτας είναι ένα εργαλείο που τη βοηθάει να εκφράζεται, να βγάζει τα ένστικτά της και να επικοινωνεί μαζί μας.
Τα ακονίζει πάνω μας ή σε επιφάνειες, τα δείχνει όταν είναι χαρούμενη ή αγχωμένη. Τα νύχια της γάτας είναι ένα εργαλείο που τη βοηθάει να εκφράζεται και να επικοινωνεί μαζί μας.
Εκτός από τα μουστάκια, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία στο σώμα μιας γάτας είναι τα νύχια της. Τα χρησιμοποιεί σε διάφορες στιγμές μέσα στη μέρα, από το να σκαρφαλώσει σε δέντρα και έπιπλα, μέχρι να δείξει την αγάπη της σε εμάς, τους ανθρώπους της. Τα νύχια της γάτας μεγαλώνουν συνεχώς και μόνο όσες ζουν έξω στη φύση μπορούν να τα ακονίζουν συχνά και να έχουν το κατάλληλο μήκος.
Όσο για τις οικόσιτες, οι περισσότεροι από εμάς φροντίζουμε να τους παρέχουμε ονυχοδρόμια και επιφάνειες κατάλληλες για να ξύσουν τα νύχια τους. Δεν είναι όμως πάντοτε αρκετό, καθώς είναι φορές που θα πρέπει να τα φροντίσουμε εμείς, ώστε να είναι κοντά και λειτουργικά.
Οι κίνδυνοι που απειλούν τα νύχια της γάτας αν δεν έχουν το κατάλληλο μήκος
Όσο μεγαλώνουν τα νύχια, δημιουργούν μια καμπύλη προς την πατούσα της γάτας και τη δυσκολεύουν σε διάφορες λειτουργίες. Μπερδεύονται σε υφάσματα και δεν μπορεί να τα ακονίσει, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις εισχωρούν στο δέρμα της, με αποτέλεσμα να πονάει και να δυσκολεύεται να περπατήσει. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως οι ηλικιωμένες γάτες ίσως να μην είναι σε θέση να περιποιούνται τόσο σχολαστικά τον εαυτό τους, άρα να έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Εκτός από τα μουστάκια, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία στο σώμα μιας γάτας είναι τα νύχια της. Τα χρησιμοποιεί σε διάφορες στιγμές μέσα στη μέρα, από το να σκαρφαλώσει σε δέντρα και έπιπλα, μέχρι να δείξει την αγάπη της σε εμάς, τους ανθρώπους της. Τα νύχια της γάτας μεγαλώνουν συνεχώς και μόνο όσες ζουν έξω στη φύση μπορούν να τα ακονίζουν συχνά και να έχουν το κατάλληλο μήκος.
Όσο για τις οικόσιτες, οι περισσότεροι από εμάς φροντίζουμε να τους παρέχουμε ονυχοδρόμια και επιφάνειες κατάλληλες για να ξύσουν τα νύχια τους. Δεν είναι όμως πάντοτε αρκετό, καθώς είναι φορές που θα πρέπει να τα φροντίσουμε εμείς, ώστε να είναι κοντά και λειτουργικά.
Οι κίνδυνοι που απειλούν τα νύχια της γάτας αν δεν έχουν το κατάλληλο μήκος
Όσο μεγαλώνουν τα νύχια, δημιουργούν μια καμπύλη προς την πατούσα της γάτας και τη δυσκολεύουν σε διάφορες λειτουργίες. Μπερδεύονται σε υφάσματα και δεν μπορεί να τα ακονίσει, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις εισχωρούν στο δέρμα της, με αποτέλεσμα να πονάει και να δυσκολεύεται να περπατήσει. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως οι ηλικιωμένες γάτες ίσως να μην είναι σε θέση να περιποιούνται τόσο σχολαστικά τον εαυτό τους, άρα να έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα