Σκύλος μόνος στο σπίτι: Πώς να παραμείνει ήρεμος και να μην νιώθει μοναξιά

Ο σκύλος είναι ένα βαθιά κοινωνικό ζώο και η ανάγκη του για συντροφικότητα, ασφάλεια και αλληλεπίδραση είναι πολύ έντονη.