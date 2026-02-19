Λυκόσκυλο εισέβαλε σε πίστα σκι στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Ένα Τσεχοσλοβάκικο λυκόσκυλο έκλεψε την παράσταση κατά τη διάρκεια αγώνων σκι.

Το εντυπωσιακό αυτό λυκόσκυλο εισέβαλε στην πίστα που διαγωνίζονταν οι αθλήτριες για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Τέζερο της Ιταλίας.



Καθώς οι αθλήτριες των ομάδων της Κροατίας και της Αυστραλίας πλησίαζαν στην γραμμή τερματισμού, το λυκόσκυλο έκανε την εμφάνισή του στην πίστα. Έτρεχε γρήγορα πίσω από τις σκιέρ και πέρασε την γραμμή τερματισμού, με το κοινό να χειροκροτάει ενθουσιασμένο.



