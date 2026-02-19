Γιατί ο σκύλος μας κοιμάται περισσότερο τον χειμώνα; Πότε χρειάζεται προσοχή
Εκεί που το πρωί ζητούσε να τον πάμε βόλτα, τώρα κρύβεται στο πάπλωμα. Τι συμβαίνει και ο σκύλος κοιμάται περισσότερο τον χειμώνα;
Θυμάστε που πριν μερικούς μήνες ερχόταν ο τετράποδος φίλος σας ανυπόμονος να σας ξυπνήσει; Ξαφνικά δεν εμφανίζεται τώρα που έχει κρύο γιατί δεν έχει σηκωθεί από το κρεβατάκι του. Τι συμβαίνει και ο σκύλος μας κοιμάται περισσότερο τον χειμώνα;
Είναι φορές που θέλουμε να χωθούμε ακόμη πιο βαθιά στο πάπλωμα, στη θαλπωρή της θέρμανσης και να μην αποχωριστούμε το κρεβάτι μας. Η σκληρή πραγματικότητα όμως έρχεται να μας ξυπνήσει και να μας τραβήξει το σκέπασμα. Η δουλειά, η σχολή, οι υποχρεώσεις δεν μας επιτρέπουν να χουζουρεύουμε, τουλάχιστον όσο θα θέλαμε. Αυτό ισχύει για εμάς τους ανθρώπους, όχι όμως για τους σκύλους, που αν τους παρατηρήσουμε καλύτερα, περνούν μεγαλύτερο μέρος της μέρας ρίχνοντας υπνάκους. Ξέρουμε, η ζωή είναι άδικη και συμφωνούμε μαζί σας.
Ας δούμε όμως τι αλλάζει και ο σκύλος μας κοιμάται περισσότερο τον χειμώνα και αν είναι κάτι φυσιολογικό.
1. Η διάρκεια της μέρας μικραίνει. Αυτό έχει επίδραση στον οργανισμό του σκύλου, αφού επηρεάζεται ο κιρκάδιος ρυθμός του, ο φυσικός βιολογικός κύκλος που ρυθμίζει τις βασικές λειτουργίες του σε ένα 24ωρο και συμπεριλαμβάνει τον ύπνο. Αυτός ο ρυθμός υποδεικνύει πότε θα κοιμηθεί το ζώο, πότε θα ξυπνήσει, πότε θα φάει και σε αρκετές περιπτώσεις, το βοηθάει να γνωρίζει πότε θα φύγουμε και πότε θα επιστρέψουμε στο σπίτι. Άρα, είναι λογικό όσο μεγαλώνει η μέρα να κοιμάται λιγότερο και τον χειμώνα περισσότερο. Παράλληλα, ενώ το καλοκαίρι ζητούσε νωρίς νωρίς την πρωινή βόλτα, τώρα την καθυστερεί για λίγο αργότερα.
