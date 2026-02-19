Γιατί ο σκύλος μας κοιμάται περισσότερο τον χειμώνα; Πότε χρειάζεται προσοχή

Εκεί που το πρωί ζητούσε να τον πάμε βόλτα, τώρα κρύβεται στο πάπλωμα. Τι συμβαίνει και ο σκύλος κοιμάται περισσότερο τον χειμώνα;