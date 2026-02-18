Η γλυκιά και ντροπαλή Shy εγκαταλείφτηκε στην ερημιά- Διασώθηκε και ψάχνει σπίτι για να είναι ευτυχισμένη
Η γλυκιά και ντροπαλή Shy εγκαταλείφτηκε στην ερημιά- Διασώθηκε και ψάχνει σπίτι για να είναι ευτυχισμένη

Ανθρωποκεντρική και με υπέροχο χαρακτήρα, η Shy είναι πραγματικά ένας μικρός θησαυρός.

Η γλυκιά και ντροπαλή Shy εγκαταλείφτηκε στην ερημιά- Διασώθηκε και ψάχνει σπίτι για να είναι ευτυχισμένη
Όπως αμέτρητα ζωάκια, έτσι και η κουταβίνα Shy βρέθηκε στην κυριολεξία στο πουθενά με το αδερφάκι της. Αυτός που τα εγκατέλειψε δεν σκέφτηκε ότι εκεί ήταν αδύνατον να επιβιώσουν τόσο μικρά.

Για καλή τους τύχη διασώθηκαν από τους εθελοντές του Φιλοζωικού Σωματείου Δωρίδος, οι οποίοι δεν μπορούσαν να τα αφήσουν εκεί.
