Ευθανασία κατοικίδιου: Είναι τελικά απόφαση για το ζώο ή για εμάς;
Η ευθανασία στα ζώα συντροφιάς είναι μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος.
Υπάρχει μια στιγμή που κανένας κηδεμόνας δεν θέλει να ζήσει. Η στιγμή που κάθεται απέναντι από τον κτηνίατρο και ακούει τη φράση: «Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την ποιότητα ζωής». Και τότε γεννιέται η πιο δύσκολη ερώτηση: Ήρθε η ώρα;
Η ευθανασία στα ζώα συντροφιάς είναι μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος. Είναι ιατρική πράξη. Είναι ηθική πράξη. Είναι πράξη αγάπης. Είναι όμως και πράξη αποχωρισμού. Και μέσα στον πόνο, συχνά μπερδεύονται όλα.
Ας ξεκινήσουμε από κάτι βασικό. Η ευθανασία στην κτηνιατρική δεν είναι εγκατάλειψη. Δεν είναι «παράδοση». Είναι μια ελεγχόμενη, ανώδυνη διαδικασία που επιλέγεται όταν ο πόνος ή η ανίατη ασθένεια έχουν αφαιρέσει από το ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια. Προηγείται συνήθως ηρεμιστική ένεση, ώστε το ζώο να είναι ήρεμο και χαλαρό. Στη συνέχεια χορηγείται φάρμακο που το οδηγεί σε βαθύ ύπνο και σταδιακά σε ανακοπή της καρδιάς. Δεν υπάρχει αγωνία. Δεν υπάρχει πόνος.
Αυτό που υπάρχει είναι το βάρος της απόφασης
Πότε όμως τίθεται πραγματικά το δίλημμα; Συνήθως όταν η ασθένεια έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε το ζώο να μην τρώει, να μην σηκώνεται, να μην ανταποκρίνεται, να πονάει παρά την αγωγή του. Σε τελικό στάδιο καρκίνου, σε βαριά νεφρική ανεπάρκεια, σε προχωρημένη νευρολογική κατάρρευση, σε χρόνιο πόνο που δεν ελέγχεται πλέον.
