Κοιμάται ο σκύλος σας κοντά στην πόρτα; 5 λόγοι για αυτή την παράξενη συνήθεια
TOPETMOU

Κοιμάται ο σκύλος σας κοντά στην πόρτα; 5 λόγοι για αυτή την παράξενη συνήθεια

Γιατί οι σκύλοι προτιμούν να κοιμούνται κοντά σε αυτό το φαινομενικά άβολο σημείο;

Κοιμάται ο σκύλος σας κοντά στην πόρτα; 5 λόγοι για αυτή την παράξενη συνήθεια
UPD:
Μέσα από την καθημερινή μας συμβίωση με τους σκύλους γινόμαστε μάρτυρες πολλών περίεργων συνηθειών τους που μας προκαλούν γέλιο, απορίες ή προβληματισμό.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η… επιμονή ορισμένων κατοικιδίων να ξαπλώνουν ή να κοιμούνται κοντά σε μια πόρτα του σπιτιού - κυρίως την εξώπορτα - παρόλο που το άνετο και ζεστό κρεβατάκι τους μπορεί να βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά.

Τι μπορεί να ωθεί τα αγαπημένα μας τετράποδα να θυσιάζουν την άνεσή τους (τουλάχιστον στα δικά μας μάτια) προτιμώντας αυτό το φαινομενικά άβολο σημείο;
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network