Κοιμάται ο σκύλος σας κοντά στην πόρτα; 5 λόγοι για αυτή την παράξενη συνήθεια

Μέσα από την καθημερινή μας συμβίωση με τους σκύλους γινόμαστε μάρτυρες πολλών περίεργων συνηθειών τους που μας προκαλούν γέλιο, απορίες ή προβληματισμό.Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η… επιμονή ορισμένων κατοικιδίων να ξαπλώνουν ή να κοιμούνται κοντά σε μια πόρτα του σπιτιού - κυρίως την εξώπορτα - παρόλο που το άνετο και ζεστό κρεβατάκι τους μπορεί να βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά.Τι μπορεί να ωθεί τα αγαπημένα μας τετράποδα να θυσιάζουν την άνεσή τους (τουλάχιστον στα δικά μας μάτια) προτιμώντας αυτό το φαινομενικά άβολο σημείο;