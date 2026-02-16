ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Χαδιάρα και πολύ τρυφερή, η μικρή Μαρίκα διασώθηκε από τον δρόμο και ζητάει μια θέση στην καρδιά σας
Χαδιάρα και πολύ τρυφερή, η μικρή Μαρίκα διασώθηκε από τον δρόμο και ζητάει μια θέση στην καρδιά σας

Η Μαρίκα είναι από τα πιο καλά γατάκια του κόσμου. Όποιος την υιοθετήσει πραγματικά θα είναι πολύ τυχερός.

Η Μαρίκα είναι από αυτά τα πλάσματα που η ζωή τους ξεκίνησε με πολύ άσχημο τρόπο καθώς βρέθηκε παραμονές Χριστουγέννων μόνη στο δρόμο, σε μια περιοχή της Δωρίδος. Μόλις 3 μηνών, προσπαθούσε να επιβιώσει. Η κατάστασή της δεν ήταν καλή καθώς η ουρίτσα της ήταν τραυματισμένη και έβγαζε αίμα. Οι άνθρωποι που τη διέσωσαν τη βρήκαν να κλαίει σαν να ζητούσε βοήθεια.
