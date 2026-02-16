Γιατί σας κουτουλάει η γάτα σας; Μία ακόμα παράξενη συμπεριφορά εξηγείται
Γιατί σας κουτουλάει η γάτα σας; Μία ακόμα παράξενη συμπεριφορά εξηγείται
Είναι το δικό της "σ' αγαπώ" ή το δικό της "με έχεις εκνευρίσει";
Γιατί σας κουτουλάει η γάτα σας; Τι προσπαθεί να σας πει; Είναι μια κίνηση που κάνει για να σας πει ότι σας αγαπάει; Ή μήπως της κάνατε κάτι, την εκνευρίσατε και σας μαλώνει με τον τρόπο της;
Η αλήθεια είναι ότι οι γάτες είναι μυστήρια πλάσματα και πολλές από τις συμπεριφορές τους μας παραξενεύουν και μας φαίνονται περίεργες. Όμως, τίποτα δεν κάνουν τυχαία αυτά τα μικρά και ευφυέστατα αιλουροειδή, κι όπως (σχεδόν) όλες τους οι συμπεριφορές έτσι και οι διάσημες γατο-κουτουλιές τους εξηγούνται.
Ψάξαμε, λοιπόν, και μάθαμε του πιθανότερους λόγους που η γάτα σας μπορεί να σας κουτουλάει, είτε στο κεφάλι είτε σε άλλα σημεία του σώματός σας.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Η αλήθεια είναι ότι οι γάτες είναι μυστήρια πλάσματα και πολλές από τις συμπεριφορές τους μας παραξενεύουν και μας φαίνονται περίεργες. Όμως, τίποτα δεν κάνουν τυχαία αυτά τα μικρά και ευφυέστατα αιλουροειδή, κι όπως (σχεδόν) όλες τους οι συμπεριφορές έτσι και οι διάσημες γατο-κουτουλιές τους εξηγούνται.
Ψάξαμε, λοιπόν, και μάθαμε του πιθανότερους λόγους που η γάτα σας μπορεί να σας κουτουλάει, είτε στο κεφάλι είτε σε άλλα σημεία του σώματός σας.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα