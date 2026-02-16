Οι λόγοι που δεν πρέπει να ταΐζουμε τον σκύλο μας πριν τη βόλτα
Οι λόγοι που δεν πρέπει να ταΐζουμε τον σκύλο μας πριν τη βόλτα
Πολλοί κηδεμόνες σκύλων αναρωτιούνται ποια είναι η σωστή χρονική στιγμή για το γεύμα του κατοικιδίου τους.
Πολλοί κηδεμόνες σκύλων αναρωτιούνται ποια είναι η σωστή χρονική στιγμή για το γεύμα του κατοικιδίου τους. Πριν ή μετά τη βόλτα;
Αν και μπορεί να φαίνεται πρακτικό να ταΐζουμε τον σκύλο μας πριν βγούμε έξω, ειδικά όταν το πρόγραμμά μας είναι πιεσμένο, οι κτηνίατροι και οι ειδικοί στη συμπεριφορά ζώων συμφωνούν ότι το τάισμα πριν από τη βόλτα δεν είναι καλή πρακτική. Οι λόγοι είναι πολλοί και αφορούν τόσο τη σωματική υγεία όσο και τη συμπεριφορά και την ευεξία του σκύλου.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Αν και μπορεί να φαίνεται πρακτικό να ταΐζουμε τον σκύλο μας πριν βγούμε έξω, ειδικά όταν το πρόγραμμά μας είναι πιεσμένο, οι κτηνίατροι και οι ειδικοί στη συμπεριφορά ζώων συμφωνούν ότι το τάισμα πριν από τη βόλτα δεν είναι καλή πρακτική. Οι λόγοι είναι πολλοί και αφορούν τόσο τη σωματική υγεία όσο και τη συμπεριφορά και την ευεξία του σκύλου.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα