Οι γάτες συμπαθούν τους ανθρώπους που δεν τις θέλουν- Μύθος ή αλήθεια;
Οι γάτες συμπαθούν τους ανθρώπους που δεν τις θέλουν- Μύθος ή αλήθεια;
Τι αντιλαμβάνονται άραγε οι γάτες που συμπαθούν όσους τις αποφεύγουν;
Το πρώτο πράγμα που κάνουμε οι περισσότεροι όταν βλέπουμε ένα ζωάκι είναι να πάμε να το χαϊδέψουμε και να του πούμε γλυκόλογα. Υπάρχουν όμως κι εκείνοι που επιλέγουν να μην πάνε. Τι αντιλαμβάνονται άραγε οι γάτες που συμπαθούν όσους τις αποφεύγουν;
Η αλλεργία μου για τις γάτες με κάνει να κρατάω απόσταση από αυτές. Τις αγαπώ, βάζω νερό και τροφή στις αδέσποτες της γειτονιάς, αλλά δεν μπορώ να τις πάρω αγκαλιά ή να τις αφήσω να κοιμηθούν μαζί μου. Όποτε επισκέπτομαι φίλους που έχουν γάτα, επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία: θα τη χαιρετήσω από μακριά εφόσον έρθει να με υποδεχτεί.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Η αλλεργία μου για τις γάτες με κάνει να κρατάω απόσταση από αυτές. Τις αγαπώ, βάζω νερό και τροφή στις αδέσποτες της γειτονιάς, αλλά δεν μπορώ να τις πάρω αγκαλιά ή να τις αφήσω να κοιμηθούν μαζί μου. Όποτε επισκέπτομαι φίλους που έχουν γάτα, επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία: θα τη χαιρετήσω από μακριά εφόσον έρθει να με υποδεχτεί.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα