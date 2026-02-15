ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Το συστατικό στο ψωμί και στις ζύμες που μπορεί να απειλήσει τη ζωή του σκύλου μας
Το συστατικό στο ψωμί και στις ζύμες που μπορεί να απειλήσει τη ζωή του σκύλου μας

Δύσκολα αντιστεκόμαστε στα puppy eyes του σκύλου μας και έτσι μπαίνουμε στον πειρασμό να του δώσουμε λίγο από το φαγητό μας.

Το συστατικό στο ψωμί και στις ζύμες που μπορεί να απειλήσει τη ζωή του σκύλου μας
Πόσες φορές μας έχει τύχει να δώσουμε στον σκύλο μας μια μπουκιά από το φαγητό μας, θεωρώντας ότι δεν θα του δημιουργήσουμε ιδιαίτερο πρόβλημα;

Η αλήθεια είναι πως δύσκολα αντιστεκόμαστε στα puppy eyes του και θα μπούμε στον πειρασμό να του δώσουμε λίγο από το φαγητό μας. Ίσως να μην του δώσουμε ό,τι ακριβώς τρώμε. Ίσως να "ζυγίσουμε" τα πράγματα και να αποφασίσουμε ποιο είναι το πιο ασφαλές τρόφιμο για τον τετράποδο φίλο μας. Και ίσως αυτό το ασφαλές τρόφιμο είναι το ψωμί.

Μα τι κακό μπορεί να πάθει ο σκύλος μας από λίγο ψωμάκι; Ή λίγη ζύμη πίτσας, χωρίς σάλτσες και τυριά;
Best of Network