5 πράγματα που αλλάζουν στη συμπεριφορά του κατοικιδίου μας τον χειμώνα- Πότε πρέπει να ανησυχήσουμε

Ο χειμώνας αλλάζει τα πάντα: τη θερμοκρασία, την καθημερινότητά μας, ακόμα και τη διάθεσή μας. Έχετε παρατηρήσει όμως ότι και το κατοικίδιό σας φαίνεται λίγο διαφορετικό αυτή την εποχή;Όπως και οι άνθρωποι, έτσι και τα ζώα μας επηρεάζονται από τις εποχικές αλλαγές. Το κρύο, οι μικρότερες μέρες και ο ξηρός αέρας που φυσάει μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά, την ενέργεια και τη γενική τους κατάσταση.Ποιες όμως αλλαγές είναι απολύτως φυσιολογικές λόγω εποχής και πότε χρειάζεται να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή;Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr