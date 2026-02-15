Πρέπει να κάνουν μπάνιο οι γάτες που ζουν μέσα σε σπίτι; Από τι εξαρτάται η απάντηση
Αν και είναι γνωστό ότι οι γάτες είναι πολύ καθαρά ζώα, πολλοί μπορεί να αναρωτηθούν αν αυτές που ζουν μέσα σε σπίτι χρειάζονται μπάνιο.
Αν και είναι γνωστό ότι οι γάτες είναι πολύ καθαρά ζώα, πολλοί μπορεί να αναρωτηθούν αν οι γάτες που ζουν μέσα σε σπίτι, πρέπει να κάνουν μπάνιο.
Οι γάτες αφιερώνουν πολύ χρόνο μέσα στην ημέρα στο να φροντίζουν τον εαυτό τους. Μπορούν να γλείφουν με τη γλώσσα τους τη γούνα τους με τις ώρες, μέχρι να απομακρύνουν και τον τελευταίο κόκκο σκόνης. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούν το τρίχωμά τους καθαρό και περιποιημένο. Το μόνο που ίσως χρειάζονται οι γάτες με μακρύ τρίχωμα είναι βούρτσισμα μια φορά την ημέρα, για να αποφεύγεται η δημιουργία κόμπων. Οι γάτες με κοντό τρίχωμα μπορεί να χρειάζονται βούρτσισμα της γούνας τους το πολύ μια φορά την εβδομάδα.
