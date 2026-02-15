Τι νιώθει πραγματικά ο σκύλος μας όταν του μιλάμε με αγάπη
Τι νιώθει πραγματικά ο σκύλος μας όταν του μιλάμε με αγάπη
Για πολλούς από εμάς, το να μιλάμε στο κατοικίδιό μας είναι η δεύτερη φύση μας. Τι νιώθει όμως αυτό όταν του μιλάμε με πολλή αγάπη;
UPD:
Για πολλούς από εμάς, το να μιλάμε στο κατοικίδιό μας είναι η δεύτερη φύση μας. Από απλές συζητήσεις μέχρι βαθιές εξομολογήσεις, εκείνο είναι ο αγαπημένος μας ακροατής. Τι μπορεί όμως να νιώθει όταν του μιλάμε γλυκά, ήρεμα, με αγάπη;
Ο σκύλος μας φροντίζει να μας ξυπνήσει το πρωί και το βράδυ να μας ρίξει ένα τελευταίο βλέμμα πριν κοιμηθεί. Εμείς λέμε στον σκύλο μας καλημέρα, καληνύχτα, τον μαλώνουμε αν φάει κάτι από τον δρόμο ή όταν πάει να κάνει ζημιά. Ακόμη πιο συχνά όμως, του λέμε πόσο όμορφος είναι, ότι είναι το παιδί μας, η αγάπη μας, το πιο όμορφο πλάσμα στον κόσμο. Τον γεμίζουμε γλυκόλογα και χάδια και εκείνος λιώνει σαν μοσχομυριστό βούτυρο στην αγκαλιά μας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ο σκύλος μας φροντίζει να μας ξυπνήσει το πρωί και το βράδυ να μας ρίξει ένα τελευταίο βλέμμα πριν κοιμηθεί. Εμείς λέμε στον σκύλο μας καλημέρα, καληνύχτα, τον μαλώνουμε αν φάει κάτι από τον δρόμο ή όταν πάει να κάνει ζημιά. Ακόμη πιο συχνά όμως, του λέμε πόσο όμορφος είναι, ότι είναι το παιδί μας, η αγάπη μας, το πιο όμορφο πλάσμα στον κόσμο. Τον γεμίζουμε γλυκόλογα και χάδια και εκείνος λιώνει σαν μοσχομυριστό βούτυρο στην αγκαλιά μας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα