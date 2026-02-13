Είναι ο σκύλος σας πιο τρυφερός και θέλει περισσότερες αγκαλιές τον χειμώνα; Ποιοι μπορεί να είναι οι λόγοι
Είναι ο σκύλος σας πιο τρυφερός και θέλει περισσότερες αγκαλιές τον χειμώνα; Ποιοι μπορεί να είναι οι λόγοι
Τον χειμώνα ο σκύλος μας δεν χάνει την ευκαιρία να πηδήξει στον καναπέ, κάτω από την κουβέρτα μας και να μείνει εκεί όσο πιο πολύ γίνεται.
Χειμώνας ίσον αγκαλιές και ζεστασιά. Αυτό έχουμε στο μυαλό μας όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές. Όταν θέλουμε απλά να μείνουμε σπίτι κάτω από τα σκεπάσματα και να χουχουλιάσουμε. Όταν θέλουμε να είμαστε απλά αγκαλιά με τους αγαπημένους μας, είτε ανθρώπους είτε σκύλους.
Και εννοείται ότι τα μαλλιαρά μας κατοικίδια δε χάνουν την ευκαιρία να πηδήξουν πάνω στον καναπέ, κάτω από την κουβέρτα μας, να "κολλήσουν" πάνω μας και να μείνουν εκεί όσο περισσότερο γίνεται. Είναι ο τρόπος τους να μας δείξουν την αγάπη τους, και όχι μόνο. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι αυτής της σκυλίσιας συμπεριφοράς.
Ας δούμε, λοιπόν, τους πιθανότερους λόγους που ο τετράποδος φίλος μας είναι πιο τρυφερός και θέλει περισσότερες αγκαλιές τον χειμώνα.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Και εννοείται ότι τα μαλλιαρά μας κατοικίδια δε χάνουν την ευκαιρία να πηδήξουν πάνω στον καναπέ, κάτω από την κουβέρτα μας, να "κολλήσουν" πάνω μας και να μείνουν εκεί όσο περισσότερο γίνεται. Είναι ο τρόπος τους να μας δείξουν την αγάπη τους, και όχι μόνο. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι αυτής της σκυλίσιας συμπεριφοράς.
Ας δούμε, λοιπόν, τους πιθανότερους λόγους που ο τετράποδος φίλος μας είναι πιο τρυφερός και θέλει περισσότερες αγκαλιές τον χειμώνα.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα