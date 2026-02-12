Πώς τιμωρούν τα ζώα αυτούς που παραβιάζουν τους κανόνες; 5 ενδιαφέροντα παραδείγματα

Συχνά θεωρούμε ότι οι έννοιες της τάξης, των νόμων και της τιμωρίας γεννήθηκαν με τον πολιτισμό. Η φύση, ωστόσο, μας διδάσκει το αντίθετο.