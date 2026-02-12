Τσικνοπέμπτη και σκύλος: Οι κίνδυνοι από το ανθρώπινο έθιμο
Αρκετοί περιμένουν την Τσικνοπέμπτη για να απολαύσουν ένα μενού με πρωταγωνιστή το κρέας. Είναι όμως αυτή μία μέρα που αφορά τον σκύλο μας;

H Τσικνοπέμπτη είναι ένα έθιμο που αφορά αρκετούς ανθρώπους, που περιμένουν πώς και πώς να μαζευτούν σε σπίτια και εστιατόρια για να απολαύσουν ένα μενού με πρωταγωνιστή το κρέας. Είναι όμως μία μέρα που αφορά τον σκύλο μας;

Όσο πιο μυρωδάτο είναι το φαγητό, τόσο περισσότερο ελκυστικό είναι για τον τετράποδο φίλο μας. Ακόμα και να κοιμάται, είναι ο πρώτος που θα βρεθεί δίπλα μας για να μυρίσει και να διεκδικήσει μια μπουκιά από αυτό που τρώμε. Είναι λοιπόν λογικό, πως όσοι άνθρωποι ψήνουν στο σπίτι την Τσικνοπέμπτη, να έχουν άθελά τους έναν βοηθό με ουρά.

