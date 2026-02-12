Τσικνοπέμπτη και σκύλος: Οι κίνδυνοι από το ανθρώπινο έθιμο
Τσικνοπέμπτη και σκύλος: Οι κίνδυνοι από το ανθρώπινο έθιμο
Αρκετοί περιμένουν την Τσικνοπέμπτη για να απολαύσουν ένα μενού με πρωταγωνιστή το κρέας. Είναι όμως αυτή μία μέρα που αφορά τον σκύλο μας;
H Τσικνοπέμπτη είναι ένα έθιμο που αφορά αρκετούς ανθρώπους, που περιμένουν πώς και πώς να μαζευτούν σε σπίτια και εστιατόρια για να απολαύσουν ένα μενού με πρωταγωνιστή το κρέας. Είναι όμως μία μέρα που αφορά τον σκύλο μας;
Όσο πιο μυρωδάτο είναι το φαγητό, τόσο περισσότερο ελκυστικό είναι για τον τετράποδο φίλο μας. Ακόμα και να κοιμάται, είναι ο πρώτος που θα βρεθεί δίπλα μας για να μυρίσει και να διεκδικήσει μια μπουκιά από αυτό που τρώμε. Είναι λοιπόν λογικό, πως όσοι άνθρωποι ψήνουν στο σπίτι την Τσικνοπέμπτη, να έχουν άθελά τους έναν βοηθό με ουρά.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Όσο πιο μυρωδάτο είναι το φαγητό, τόσο περισσότερο ελκυστικό είναι για τον τετράποδο φίλο μας. Ακόμα και να κοιμάται, είναι ο πρώτος που θα βρεθεί δίπλα μας για να μυρίσει και να διεκδικήσει μια μπουκιά από αυτό που τρώμε. Είναι λοιπόν λογικό, πως όσοι άνθρωποι ψήνουν στο σπίτι την Τσικνοπέμπτη, να έχουν άθελά τους έναν βοηθό με ουρά.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα