Ο μικρούλης Τσάρλυ βρέθηκε στην ερημιά- Παιχνιδιάρης και τρυφερός, ψάχνει ένα σπίτι όπου θα ζήσει ευτυχισμένος
Είναι ένα χαρούμενο σκυλάκι που τους λατρεύει όλους. Το όνομά του είναι Τσάρλυ και θα σας κλέψει την καρδιά.
Είναι ένα απίθανο χαρούμενο σκυλάκι που τους λατρεύει όλους, μικρούς, μεγάλους και άλλα ζώα. Το όνομά του είναι Τσάρλυ και θα σας κλέψει την καρδιά.
Ο Τσάρλυ με το που γεννήθηκε είδε το άσχημο πρόσωπο της ζωής καθώς εγκαταλείφθηκε μαζί με το αδερφάκι του σε ένα ερημικό μέρος. Χωρίς καμία προστασία από το κρύο και άλλους κινδύνους και χωρίς να έχει να φάει κάτι, η επιβίωσή του εκεί ήταν αδύνατη.
