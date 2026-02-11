Ο μικρούλης Τσάρλυ βρέθηκε στην ερημιά- Παιχνιδιάρης και τρυφερός, ψάχνει ένα σπίτι όπου θα ζήσει ευτυχισμένος

Είναι ένα χαρούμενο σκυλάκι που τους λατρεύει όλους. Το όνομά του είναι Τσάρλυ και θα σας κλέψει την καρδιά.