Λαχταριστές λιχουδιές για σκύλους και γάτες –Το τέλειο δώρο για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
Ο καλύτερος τρόπος να πούμε "σ' αγαπώ" στο κατοικίδιό μας είναι μια τραγανή και υγιεινή λιχουδιά.
Μπορεί την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου να γιορτάζουμε την αγάπη μας για το ταίρι μας, είναι όμως η τέλεια ευκαιρία να δείξουμε και την αγάπη μας στον πιο πιστό μας φίλο – τον φίλο που μας αγαπάει βαθιά, ανιδιοτελώς και θα έκανε τα πάντα για εμάς χωρίς να ζητήσει αντάλλαγμα: τον σκύλο ή τη γάτα μας.
Εκτός από χάδια αγκαλιές και φιλιά, που είναι σίγουρο ότι τους προσφέρουμε καθημερινά, ο αμέσως επόμενος καλύτερος τρόπος να τους πούμε “σ’ αγαπώ” είναι να τους χαρίσουμε μια λαχταριστή και τραγανή λιχουδιά, που είναι σίγουρο ότι θα λατρέψουν.
