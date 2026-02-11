Γιατί η γάτα μας επιτίθεται μόνο σε εμάς και όχι σε άλλους
Γιατί η γάτα μας επιτίθεται μόνο σε εμάς και όχι σε άλλους
Τι συμβαίνει όταν η γάτα σας, εκεί που κάθεστε ή όταν τη χαϊδεύετε, γίνεται επιθετική και σας δίνει μία δαγκωνιά;
Έχετε μια υπέροχη γάτα που τη λατρεύετε. Όμως έχει ένα ελάττωμα. Αν της έρθει η όρεξη, εκεί που κάθεστε ή εκεί που τη χαϊδεύετε, γίνεται επιθετική και σας δίνει μια δαγκωνιά, κάτι που δεν κάνει σε κανέναν άλλον. Πώς γίνεται αυτό;
Αυτή είναι μια συμπεριφορά της γάτας που κάνει πολλούς κηδεμόνες να αναρωτιούνται τι μπορεί να φταίει. Και συνήθως ρίχνουν το φταίξιμο στη γάτα λέγοντας: ''Αφού την έχω στα ώπα ώπα. Της δείχνω την αγάπη μου. Δεν της λείπει τίποτα. Γιατί φέρεται με αυτόν τον τρόπο; Και μόνο σε εμένα;'' ή τα βάζουμε με τον χαρακτήρα της αλλά και με εμάς τους ίδιους που δεν τη μαλώσαμε και δεν την τιμωρήσαμε από την πρώτη στιγμή, κάτι βέβαια απολύτως λάθος.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Αυτή είναι μια συμπεριφορά της γάτας που κάνει πολλούς κηδεμόνες να αναρωτιούνται τι μπορεί να φταίει. Και συνήθως ρίχνουν το φταίξιμο στη γάτα λέγοντας: ''Αφού την έχω στα ώπα ώπα. Της δείχνω την αγάπη μου. Δεν της λείπει τίποτα. Γιατί φέρεται με αυτόν τον τρόπο; Και μόνο σε εμένα;'' ή τα βάζουμε με τον χαρακτήρα της αλλά και με εμάς τους ίδιους που δεν τη μαλώσαμε και δεν την τιμωρήσαμε από την πρώτη στιγμή, κάτι βέβαια απολύτως λάθος.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα