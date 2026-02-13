Ο λόγος που οι σκύλοι γυρνούν την πλάτη όταν τους χαϊδεύουμε

Η πρώτη σκέψη που περνάει από το μυαλό μας είναι συχνά αρνητική. Φοβόμαστε μήπως ενοχλούμε τον σκύλο μας ή μήπως κάναμε κάποιο λάθος.